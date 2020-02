Nevladniki Šarcu poslali pismo s podpisi podpore za odločnejše podnebne ukrepe

Ljubljana, 18. februarja - Nevladne organizacije so v okviru kampanje Večina pričakuje ukrepe zbrale podporo 12.700 posameznikov ter 255 organizacij, ki si želijo odločnejše ukrepanje vlade na področju podnebnih sprememb. Pred sprejemanjem Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) na vladi so podpise poslali premierju Marjanu Šarcu, ki opravlja tekoče posle.