Razširjen odpoklic zamrznjenega testa za spomladanske zavitke

Ljubljana, 17. februarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je razširila odpoklic zamrznjenega testa za spomladanske zavitke singapurskega proizvajalca Tee Yih Jia (TYJ) na vse izdelke, vse lote in roke uporabe. Na izdelku ni deklarirana prisotnost alergena, in sicer mlečnih beljakovin.