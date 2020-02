Omejitev obiskov v mariborski porodnišnici

Ljubljana, 17. februarja - Na oddelku za perinatologijo klinike za ginekologijo in perinatologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so zaradi virusnih obolenj dihal od danes obiski omejeni na eno zdravo osebo. Omejitev obiskov velja do preklica.

Od 10. do 16. februarja so bili obiski na oddelku za perinatologijo prepovedani, od danes in do preklica pa velja omejitev na eno zdravo osebo.

Za vse preostale oddelke v UKC Maribor še vedno velja omejitev obiskov na eno zdravo odraslo osebo dnevno. Osebe s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji naj ne obiskujejo bolnišnice še vsaj 24 ur po prenehanju bolezenskih težav. Ob obisku je treba upoštevati osnovna higienska načela. Pred vstopom v bolniško sobo si je treba umiti ali razkužiti roke, prav tako tudi preden sobo zapustimo.

Obiskovalce prosijo, da upoštevajo omejitev obiskov in tako pripomorejo k omejitvi širjenja respiratornih virusov.