Melbourne uvodna postojanka olimpijskih kvalifikacij 2020

piše Zala Zaletel

Ljubljana/Melbourne, 18. februarja - Najboljši telovadci sveta so se za začetek sezone 2020 zbrali na peti celini, kjer jih v Melbournu od četrtka do nedelje čaka prvi svetovni pokal letos. Po novembrskem turnirju prvakov v Cottbusu gre za drugo od zadnjih štirih kvalifikacijskih tekem za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, slovenska aduta sta Teja Belak in Sašo Bertoncelj.