Turški voznik tovornjaka zaradi prevažanja migrantov čez mejo v pripor

Koper, 17. februarja - Uslužbenci finančne uprave so v petek na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči zaustavili voznika tovornega vozila turških registrskih tablic, v katerem so našli šest ilegalnih prebežnikov, eden je bil mladoleten. Prebežnike so odpeljali v azilni dom v Ljubljano, saj so zaprosili za mednarodno zaščito. Voznik tovornjaka pa je končal v priporu.