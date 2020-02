Večer: Celjsko sodišče zavrnilo zahtevo obrambe za izločitev dokazov v zadevi Viking

Celje, 17. februarja - Celjsko sodišče je zavrnilo zahtevo 16 obdolženih, ki so sodelovali v mednarodni združbi preprodajalcev prepovedanih drog po Evropi, za izločitev dokazov, poroča Večer. Obramba zagovarja stališče, da so varnostni organi, ki so zbirali dokaze na podlagi odredbe iz tujine, ravnali nezakonito. Kdaj se bo začelo sojenje v zadevi Viking, še ni znano.