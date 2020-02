Boston z zmago ostaja na vrhu lige NHL

New York, 17. februarja - Boston Bruins so s tretjo zaporedno zmago, tokrat v gosteh proti moštvu New York Rangers s 3:1, povečali prednost na vrhu lestvice v severnoameriški hokejski ligi NHL. Do zmag sta prišla tudi Pittsburgh Penguins in Edmonton Oilers, pri katerih še naprej blesti najboljši strelec lige Nemec Leon Draisaitl.