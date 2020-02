Najkoristnejši igralec tekme vseh zvezd je Kawhi Leonard

Chicago, 17. februarja - Kawhi Leonard je postal najkoristnejši igralec tekme All Star v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Nagrada po novem nosi ime tragično preminulega nekdanjega zvezdnika Los Angeles Lakers Kobeja Bryanta. Za moštvo LeBrona Jamesa je košarkar Los Angeles Clippers dosegel 30 točk in dodal še sedem skokov in štiri podaje.