Orban v nagovoru narodu hvalil dosežke svoje vlade

Budimpešta, 16. februarja - Madžarski premier Viktor Orban je danes v nagovoru narodu hvalil dosežke svoje vlade in napovedal novo nacionalno posvetovanje proti, kot je dejal, izroditvam madžarskega pravosodja. V svojem 22. nagovoru narodu je svojih deset let vlade označil kot "deset let najuspešnejših let madžarske zgodovine zadnjih sto let".