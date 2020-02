Na Danskem zasegli sto kilogramov kokaina in aretirali 27 ljudi

Koebenhavn, 16. februarja - Danska policija je danes sporočila, da je zasegla sto kilogramov kokaina in v policijski operaciji proti prekupčevanju z mamili ob koncu tedna aretirala 27 ljudi, ki so vsi tujci. V primeru, da jih bodo spoznali za krive, jim grozi 16 let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.