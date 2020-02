Zlata lisička Vlhova do slalomske zmage, Hrovatova 11.

Kranjska Gora, 16. februarja - Slalom svetovnega pokala v Kranjski gori in skupno zmago na tekmovanju za 56. Zlato lisico si je zagotovila Slovakinja Petra Vlhova. Po polovici vodilna Švedinja Anna Swenn Larsson je bila odlično na progi, a pred ciljem naredila napako in odstopila. Slovenki Meta Hrovat na 11. in Ana Bucik na 21. mestu sta v finalu pokvarili svoji uvrstitvi.