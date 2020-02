Kraft na Kulmu vodi po prvi seriji, Zajc bo napadal s tretjega mesta

Bad Mitterndorf, 16. februarja - Avstrijec Stefan Kraft (232,6 točke) vodi po prvi seriji druge tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih to zimo v domačem Bad Mitterndorfu. Na letalnici na Kulmu so danes slovenski orli nastopili bolje kot v soboto, šest jih bo nastopilo v finalu. Najboljša po polovici sta Timi Zajc (230,1) na tretjem in Domen Prevc (229,1) na petem mestu.