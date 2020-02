Miami dal zmagovalca v zabijanju in spretnostnem poligonu

Chicago, 16. februarja - Američana Bam Adebayo in Derrick Jones mlajši ter Bahamec Buddy Hield so zmagovalci sobotnega sporeda All-Star v okviru severnoameriške košarkarske lige NBA v Chicagu. Soigralca Gorana Dragića pri Miami Heat, Adebayo in Jones mlajši, sta slavila v spretnostnem poligonu oziroma v zabijanju, medtem ko je košarkar Sacramenta najbolje metal trojke.