New York, 16. februarja - Italijan Andreas Seppi in Britanec Kyle Edmund se bosta pomerila v finalu teniškega turnirja ATP v New Yorku. Izkušeni Italijan je s 6:3, 6:2 premagal Tajvanca Jasona Junga, medtem ko je bil Edmund s 6:1, 6:4 boljši od Srba Miomirja Kecmanovića.