Celjanke z visoko zmago, Triglav v gosteh premagal Grosuplje

Ljubljana, 15. februarja - Košarkarice v 1. SKL so danes odigrale dve tekmi v ligi za prvaka in eno v ligi za razigravanje. Cinkarna Celje je Pro-Bit Konjice premagala visoko s 136:51, v Grosupljem je slavil Triglav s 73:59. V zaostali tekmi 2. kroga lige za razigravanje pa so Mariborčanke s 87:61 premagale Domžale.