Pričakovani zmagi Calcita in Nove KBM Branika

Ljubljana, 15. februarja - V 1. DOL za ženske se je začelo tekmovanje v modri in zeleni skupini. V kakovostnejši ligi sta najboljši slovenski ekipi, branilec naslova Nova KBM Branik in zmagovalec letošnje srednjeevropske lige Calcit Volley sta proti ATK Grosupljemu in Luki Koper prišla do pričakovanih zmag, v najbolj izenačenem dvoboju pa je točki vknjižil Sip Šempeter.