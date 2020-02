Slovenska štafeta 4 x 400 m zmagala v Istanbulu in postavila rekord

Istanbul, 15. februarja - Najuspešnejši slovenski atlet zadnjega obdobja Luka Janežič je na balkanskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu tekel v zmagoviti slovenski štafeti 4 x 400 metrov, v kateri so bili še Jure Grkman, Gregor Grahovac in Žan Rudolf, ki je s časom 3:12,19 postavila nov državni rekord in tudi rekord prvenstev.