Norvežani prevladovali tudi v moški preizkušnji v Östersundu

Östersund, 15. februarja - Potem ko so Norvežanke na posamični tekmi svetovnega pokala v Östersundu slavile trojno zmago, so njihov dosežek na 15-kilometrski preizkušnji v prostem slogu ponovili tudi člani njihove moške vrste. Zmagal je Sjur Roethe pred Simenom Hegstadom Kruegerjem (+1,7) in Finnom Haagenom Kroghom (+16,6).