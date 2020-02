Horvatova: Moje misli so bile povsod in nikjer

Kranjska Gora, 15. februarja - Meta Hrovat je delila tretje mesto na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark in 56. Zlato lisico, ki so jo že pred osmimi dnevi iz Maribora, kjer ni bilo primernih razmer za izvedbo tekme, prestavili v Kranjsko goro. S tem je Kranjskogorčanka drugič v karieri in prvič na domači tekmi stopila na zmagovalni oder.