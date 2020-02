Kazahstansko-nizozemski finale v Sankt Peterburgu

Sankt Peterburg, 15. februarja - Kazahstanka Jelena Ribakina in Nizozemka Kiki Bertens sta finalistki turnirja WTA v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 782.900 dolarjev. Ribakina je bila v današnjem prvem polfinalu boljša od Grkinje Marie Sakkari s 3:6, 7:5 in 6:1, drugopostavljena Bertensova pa v drugem od Rusinje Jekaterine Aleksandrove 6:1, 4:6 in 6:1.