Magda Linette in Leonie Küng za zmago v Hua Hinu

Bangkok, 15. februarja - Poljakinja Magda Linette in Švicarka Leonie Küng sta finalistki teniškega turnirja WTA v Hua Hinu. Poljakinja, peta nosilka turnirja na Tajskem z nagradnim skladom 250.000 dolarjev, je v današnjem prvem polfinalnem obračunu premagala Romunko Patricio Tig s 7:5 in 6:4, Švicarka pa je bila v drugem boljša od Japonke Nao Hibino s 7:5, 4:6 in 6:3.