New York Rangers do četrte zaporedne zmage

Pittsburgh, 15. februarja - Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL prišli do četrte zaporedne zmage, potem ko so na gostovanju s 3:1 premagali Columbus Blue Jackets. Po dveh tretjinah je bil izid 1:1, gosti pa so si zmago zagotovili z goloma Chrisa Kreiderja ob igri z igralcem več in Ryana Stroma v 57. oziroma 59. minuti.