Jure Košir na Krvavcu s svojo progo

Krvavec, 15. februarja - Na Krvavcu so v petek odprli novo progo in jo poimenovali po slovenskem smučarju in večletnem ambasadorju Krvavca Juretu Koširju. Gre za prvo poimenovanje kakšne proge na slovenskih smučiščih po slovenskem smučarju. Investicija v novo progo, ki jo je v celoti pokril RTC Krvavec, je znašala 250.000 evrov.