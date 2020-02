Pahor na Komnu poudaril moralno in politično dolžnost spominjanja zgodovinskih dogodkov

Komen, 14. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil spominske slovesnosti ob 76. obletnici izgnanstva in begunstva ter 75. obletnici vrnitve. V svojem govoru je poudaril našo skupno moralno in politično dolžnost, da se zgodovinskih dogodkov spominjamo in jih ne pozabimo, so sporočili iz urada predsednika republike.