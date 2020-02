Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjanu Šarcu, ki pričakuje sklic "dotičnih komisij DZ" na temo financiranja strank in medijev iz tujine. Poročale so tudi o terminih za nadaljevanje pogovorov o sestavi morebitne nove vlade pri predsedniku republike Borutu Pahorju.