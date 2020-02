Upravni odbor in znanstveni svet ARRS zavračata očitke sindikatov

Ljubljana, 14. februarja - Člani upravnega odbora in znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) so se z javno izjavo odzvali na kritike, ki sta jih na ARRS nedavno naslovila Sviz in visokošolski sindikat. Med drugim so opozorili, da ugotovitve računskega sodišča in protikorupcijske komisije ne potrjujejo navedb sindikatov.