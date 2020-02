Šarec pričakuje sklic "dotičnih komisij DZ" na temo financiranja strank in medijev iz tujine

Ljubljana, 14. februarja - Prvak LMŠ in premier, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec od "dotičnih predsednikov komisij DZ" pričakuje, da se bodo začeli aktivno ukvarjati s problematiko financiranja strank in njihovih medijev iz tujine. "Kdor te financira, te verjetno ne zato, ker si prikupen, temveč hoče kaj v zameno," je zapisal na Facebooku in posvaril pred vlado SDS.