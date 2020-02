STO spremlja vpliv koronavirusa in krepi aktivnosti na bližnjih trgih

Ljubljana, 14. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) spremlja vpliv novega koronavirusa na turizem in ob tem krepi aktivnosti na bližnjih trgih, so sporočili. Zaradi širitve koronavirusa in omejitve potovanj, ki so jih uvedle kitajske oblasti, namreč tudi Slovenija beleži upad azijskih gostov, so poudarili.