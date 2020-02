Na Kaninu deklico rešili pred padcem s sedežnice

Bovec, 14. februarja - Bovški policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi dogodka na smučišču Kanin. Občan jih je namreč obvestil, da je v četrtek okoli 13.30 na sedežnici Prevala med desetimi in 15 metri nad tlemi obvisela neznana smučarka, stara okoli osem ali devet let. Na sedež pa sta jo povlekla odrasla ženska in mlajši fant, ki sta bila z njo na sedežnici.