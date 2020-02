V izraelskem raketnem napadu v Siriji ubitih sedem vojakov

Damask, 14. februarja - Izraelske sile so ponoči izstrelile več raket na vojaške cilje blizu Damaska. Pri tem so bili po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice ubiti trije sirski vojaki in štirje pripadniki iranske revolucionarne garde, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sirski mediji pa so poročali, da so nad Damaskom prestregli več raket.