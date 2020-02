Indeks SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 14. februarja - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje sklenil pri 980,06 točke, kar je 0,27 odstotka nad četrtkovo zaključno vrednostjo. Med blue chipi prve kotacije so se najbolj okrepile delnice Luke Koper, največji padec pa so zabeležile delnice NLB. Največ prometa so tudi danes vlagatelji opravili s Krkinimi delnicami.