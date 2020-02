BP cilja na neto ničelne izpuste do 2050, okoljevarstveniki skeptični

London, 15. februarja - Britanski energetski velikan BP, katerega vodenje je z novim letom prevzel Bernard Looney, je ta teden oznanil, da želi do 2050 ali celo prej doseči neto ničelne izpuste toplogrednih plinov. Ker so načrti BP precej neoprijemljivi, so okoljevarstveniki do njih skeptični.