Na Reki uspešno deaktivirali letalsko bombo iz druge svetovne vojne

Zagreb/Reka, 14. februarja - Na hrvaški Reki so v četrtek deaktivirali letalsko bombo, ki so jo našli v torek na gradbišču v soseski Kantrida. Kot je ob današnji predstavitvi podrobnosti povedala hrvaška policija, je bila 453 kilogramov težka bomba ena največjih, ki so jih doslej našli na območju Hrvaške. Gre za 141 centimetrov dolgo bombo britanske izdelave.