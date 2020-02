Skakalci bodo šele danes preizkusili letalnico na Kulmu

Bad Mitterndorf, 15. februarja - Karavana svetovnega pokala v smučarskih skokih se je ta konec tedna ustavila v Bad Mitterndorfu, kjer bosta danes in v nedeljo ob 11. uri prvi tekmi v poletih to zimo. Po težavah z močnim vetrom v Avstriji so petkove kvalifikacije na Kulmu odpadle, danes skakalce ob 9.45 predvidoma čaka šele prvi preizkus letalnice.