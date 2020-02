Na zakon o poroštvih za stanovanjske kredite tudi javnosti všečne pripombe

Ljubljana, 15. februarja - Na finančnem ministrstvu so pregledali pripombe, ki so jih prejeli na januarja objavljeni predlog zakona o poroštvih države za stanovanjske kredite. Največ se jih nanaša na določbe glede upravičencev, lastne udeležbe in obrestne mere, med njimi pa je tudi nekaj javnosti všečnih pripomb, ki so jih posredovale politične stranke, so povedali za STA.