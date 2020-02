V Celovcu na ogled razstava Zorana Mušiča

Celovec, 15. februarja - V Mestni galeriji v Celovcu je do 3. maja na ogled razstava slikarja in grafika Zorana Mušiča. Na dvodelni razstavi je predstavljenih približno 230 njegovih del od 40. let prejšnjega stoletja do umetnikovega poznega opusa. Za razstavo so jih pridobili iz 21 zasebnih zbirk iz Italije, Francije, Švice, Nemčije, Slovenije in Avstrije.