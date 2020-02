Gasilci posredovali v tovarni v Ljutomeru zaradi nekontrolirane kemične reakcije

Ljutomer, 14. februarja - V tovarni Farmatek v Ljutomeru je danes okoli 6.40 prišlo do nekontrolirane kemične reakcije, pri kateri je nastal jedkast plin. Gasilci so reakcijo zaustavili, prezračili objekt in zavarovali kraj dogodka do prihoda notranjih in zunanjih inšpekcijskih služb. Pri tem so bili trije delavci lažje poškodovani, poroča uprava za zaščito in reševanje.