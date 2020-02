Na hrvaškem Lošinju umorjena 16-letnica

Zagreb, 14. februarja - Hrvaška policija je danes potrdila, da so nekaj po 6. uri zjutraj prejeli obvestilo o ranjeni 16-letnici v Malem Lošinju. Kljub nujni medicinski pomoči dekletu niso mogli pomagati. Policija je tudi potrdila, da so privedli moškega, ki ga povezujejo s kaznivim dejanjem. Hrvaški mediji so neuradno poročali, da je dekle umoril sosed.