V torinskem Muzeju filma razstava Cinemaddosso

Torino, 17. februarja - V italijanskem nacionalnem filmskem muzeju v Torinu je na ogled razstava z zanimivim naslovom Cinemaddosso (Film-na-sebi), na kateri je na ogled 100 oblek, nastalih v šivalnici Annamode, ki so jih igralci in igralke nosili v 40 filmih. Snemali so jih v italijanski Cinecitta kot v Hollywoodu, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.