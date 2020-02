V vozilu hrvaškega državljana skoraj trije kilogrami amfetamina

Maribor, 14. februarja - Mariborski kriminalisti so v vozilu 44-letnega državljana Hrvaške našli več kot 2,8 kilograma prepovedane droge amfetamin. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.