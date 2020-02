Težave z vetrom imajo tudi na Kulmu

Bad Mitterndorf, 14. februarja - Močan veter v Avstriji kroji spored moškega superveleslaloma v Saalbachu, težave z vetrom pa imajo tudi v Bad Mitterndorfu, kjer bosta na letalnici na Kulmu prvi dve tekmi v smučarskih poletih to zimo. Zaradi premočnega vetra so za danes odpovedali tako trening kot kvalifikacije, so sporočili iz Mednarodne smučarske zveze (Fis).