Britanska knjižna nagrada za najbolj odmevno delo minulih 30 let

London, 15. februarja - Britanska knjižna nagrada, ki velja za glavno nacionalno založniško nagrado, letos obeležuje 30 let. Ob priložnosti so pri reviji The Bookseller, ki jo podeljuje, razglasili seznam 30 del, ki so najbolj zaznamovala britansko založništvo v jubilejnem obdobju. Finaliste bodo naznanili marca, zmagovalno knjigo pa maja, piše britanski BBC.