V Sevnici začetek urejanja hudourniškega potoka Sevnična

Sevnica, 16. februarja - Direkcija RS za vode in Občina Sevnica sta s sevniškim podjetjem Rafael te dni podpisali pogodbo za ureditev struge hudourniškega potoka Sevnična, za katere ureditev si Sevničani prizadevajo vrsto let. Urejanje so zasnovali v več korakih, prvi del naložbe obsega ureditev struge na območju Šmarja v skupni dolžini nekaj več kot 1,2 kilometra.