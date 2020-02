V Sloveniji manj prašičev in več goveda

Ljubljana, 14. februarja - V Sloveniji so 1. decembra lani na kmetijskih gospodarstvih redili okoli 240.000 prašičev, kar je najmanj po letu 1991 in 19.000 manj kot pred letom dni. Drugačna je slika pri govedu, saj so na kmetijah redili približno 483.000 glav goveda ali približno odstotek oz. 6000 glav več kot v letu 2018, je sporočil državni statistični urad.