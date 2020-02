Ob 75. obletnici pobojev žalna komemoracija na Frankolovem

Frankolovo, 15. februarja - Mestna občina Celje in Spominsko društvo 100 frankolovskih žrtev bosta danes pripravila žalno komemoracijo ob 75. obletnici pobojev na Stranicah pri Frankolovem. Slavnostna govornica bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Ksenija Klampfer, so sporočili s celjske občine.