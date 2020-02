St. Louis Blues praznih rok iz ameriške kockarske meke

Las Vegas, 14. februarja - Hokejisti St. Louis Blues, najboljša ekipa zahodne konference, so gostovali pri Golden Knights v razprodani dvorani T-Mobile v Las Vegasu in po podaljšku izgubili s 5:6. Junak večera je bil Jonathan Marchessault, ki je en zadetek dosegel že v drugi tretjini, po dveh minutah in pol podaljšane igre pa je s svojim drugim golom večera še odločil tekmo.