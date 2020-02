Kelti po dveh podaljških strli odpor LA Clippers

Boston, 14. februarja - Košarkarji Boston Celtics so v severnoameriški ligi NBA po dveh podaljških ugnali Los Angeles Clippers s 141:133 in prišli do sedme zaporedne zmage v domači dvorani ter osme na zadnjih devetih tekmah. Jayson Tatum je dosegel 39 točk, s čimer je le za dve zaostal za strelskim rekordom kariere, Marcus Smart je k zmagi dodal 31 točk.