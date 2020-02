Trumpova Hope Hicks se vrača v Belo hišo

Washington, 14. februarja - Dolgoletna sodelavka in zaupnica Donalda Trumpa ter nekdanja direktorica komunikacij Bele hiše Hope Hicks, ki se je leta 2018 poslovila od sodelovanja v Trumpovi vladi, se je odločila za vrnitev v Belo hišo. Delala naj bi za Trumpovega zeta in svetovalca Jareda Kushnerja na političnih in drugih strateških zadevah.