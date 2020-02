Newyorške borze po sredinih rekordih danes končale v rdečem

New York, 13. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, potem ko so trgovanje v sredo sklenili na rekordnih ravneh. Na padce indeksov je po ocenah borznih analitikov vplival velik porast smrti zaradi koronavirusa na Kitajskem, ki je v vlagateljih ponovno vzbudil strah pred širitvijo virusa.