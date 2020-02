Mladina o padanju mask s politikov (14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Grega Repovž v komentarju Vse maske so padle piše o jasnosti političnih in demokratičnih standardov strank, ki so pripravljene sodelovati s SDS. Izpostavi demokratičnost potez Mira Cerarja in Ksenije Klampfer, ki sta delovala po svoji vesti in za preživetje stranke nista pripravljena odstopiti od demokratičnih standardov, ki jih zagovarjata.